Футболист намерен сменит клуб в межсезонье.
Антонио Рюдигер, Getty Images
26 сентября 2021, 19:36
Защитник лондонского Челси Антонио Рюдигер не намерен продлевать контракт с "пенсионерами".
Сообщается, что вместо этого немецкий центрбек хотел бы продолжить карьеру в Испании, а именно в мадридском Реале.
У футболиста есть несколько вариантов. В частности, мюнхенская Бавария не против усилиться Рюдигером.
Контракт игрока с Челси заканчивается летом 2022 года и клуб уже начал поиски нового защитника на его место.
Основной причиной отказа игрока пролонгировать контракт является зарплата. Подчеркивается, что Челси предлагает Рюдигеру 6,5 млн евро, а он требует 10 млн.
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