Испания

Футболист намерен сменит клуб в межсезонье.

Защитник лондонского Челси Антонио Рюдигер не намерен продлевать контракт с "пенсионерами".

Сообщается, что вместо этого немецкий центрбек хотел бы продолжить карьеру в Испании, а именно в мадридском Реале.

У футболиста есть несколько вариантов. В частности, мюнхенская Бавария не против усилиться Рюдигером.

Контракт игрока с Челси заканчивается летом 2022 года и клуб уже начал поиски нового защитника на его место.

Основной причиной отказа игрока пролонгировать контракт является зарплата. Подчеркивается, что Челси предлагает Рюдигеру 6,5 млн евро, а он требует 10 млн.

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