Германия

Мюнхенская Бавария проявляет интерес к немецкому полузащитнику лондонского Челси Антонио Рюдигеру.

Как сообщает немецкое издание Bild, руководство Баварии сделало официальное предложение "синим", однако позиция боссов лондонского клуба остается неизвестной.

Стоит отметить, что немецкий защитник не может договорится с "синими" об условиях нового контракта, требуя повышения зарплаты со 120 тысячи фунтов до 200 тысяч в неделю.

Напомним, действующий контракт Рюдигера с Челси заканчивается следующим летом. В январе защитник сможет свободно вести переговоры с другими клубами.

Ранее сообщалось, что интерес к Антонио Рюдигеру приписывали мадридскому Реалу и французскому ПСЖ.