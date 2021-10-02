Испания

Испанский специалист оставил неоднозначный комментарий относительно его возможной работы в Барселоне.

В контексте возможной отставки Рональда Кумана с поста главного тренера каталонской Барселоны все чаще в последнее время всплывает фигура Роберто Мартинеса, главного тренера сборной Бельгии, в качестве потенциальной замены для нидерландского специалиста у руля "блаугранас".

Однако, испанский наставник "Красных дьяволов" всячески отрицает контакты между ним и Королевской федерацией футбола Испании, утверждая при этом о своей приверженности исключительно национальной команде Бельгии.

"Абсолютно ничего. Нет никаких контактов между мной и Барселоной. Да, мы знакомы с Йорди Кройффом (директор по футболу Барселоны — ред.), но все наши разговоры не касаются моего возможного назначения. Мы отделяем частную жизнь от работы, что и составляют основу наших крепких дружеских отношений.

Ни разу даже не было желания спрашивать Йорди о моем возможном назначении в Барселону, да и не думаю, что у него есть полномочия принимать подобные решения.

В первую очередь, я бы хотел, чтобы Бельгия стала первой европейской страной, которая квалифицировалась на чемпионат мира в Катаре. Это наш главный вызов, после финала лиги наций. Однако, в футболе ты никогда не знаешь, что случится завтра.

Каждое утро я просыпаюсь как тренер сборной Бельгии, и планирую так делать до конца моего контракта (совпадает с завершением чемпионата мира-2022 — ред.), но прекрасно при этом понимаю, что новые обстоятельства на моем пути могут возникнуть наиболее неожиданным образом", — подытожил испанский специалист.

Отметим, что в октябрьской международной паузе сборную Бельгии ожидают матчи раунда плей-офф Лиги наций УЕФА, первый из которых для нее пройдет против Франции на Альянц Стэдиум в Турине.