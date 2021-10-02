Испания

Экс-футболист Реала опроверг ранее сказанные слова.

Бывший футболист мадридского Реала не намерен возглавлять каталонскую Барселону.

Ранее допускавший такую возможность Гути, опроверг свое заявление сказал, что рад неудачам принципиального соперника родной команды.

"Я бы никогда не пошел тренировать Барселону. У них там большой беспорядок. Мне нравится смотреть как они проигрывают",- заявил Гути El Larguero.

Напомним, после завершения карьеры футболиста Гути начал свой тренерский путь.

Последним клубом Гути-тренера была Альмерия, которую он возглавлял в сезоне 2019/20.