Испания

Испанский тренер выразил готовность работать в стане "сине-гранатовых".

Бывший футболист мадридского Реала Гути рассказал о том, что не имеет ничего против работы в стане заклятого врага — Барселоны.

"Почему бы и нет? Я хочу тренировать и показать людям, что, помимо карьеры игрока, у меня есть все для того, чтобы преуспеть и в качестве тренера", — приводит слова Гути As.

Гути имеет самостоятельный опыт работы главным тренером только в одном клубе — он руководил Альмерией в Сегунде.

Напомним, что в список кандидатов на пост главного тренера Барселоны входит Юрген Клопп из Ливерпуля.