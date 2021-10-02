Испания

Форвард мадридского клуба поделился ожиданиями от потенциального прихода в команду своего соотечественника.

Уже месяц прошел с момента закрытия летнего трансферного окна, однако разговоры о потенциальном переходе нападающего французского Пари Сен-Жермен Килиана Мбаппе в мадридский Реал не продолжают угасать.

В то же самое время, для самих футболистов "королевского" клуба, как можно судить исходя из их комментариев по данному поводу, вопрос перехода талантливого француза уже является решенным.

Такой логики придерживается в своих высказываниях и нынешний лидер атак "сливочных" Карим Бензема.

"Мбаппе сам изъявил желание играть за Реал. Он хочет получить больше опыта игр на наивысшем уровне, поэтому он точно когда-нибудь станет игроком Мадрида. Я не могу сказать точно, когда именно это произойдет, но в самом факте его трансфера я не сомневаюсь. Это всего-навсего вопрос времени".

Кроме Мбаппе, Бензема также поделился впечатлениями от игры новоиспеченного игрока Реала Эдуарда Камавинги: "Я практически ничего не знал об этом парне, пока он играл в Ренне, потому что ему всего 18 лет. Но я твердо убежден в том, что прогрессировать до наивысшего уровня он сможет только при работе с тройкой Каземиро – Кроос – Модрич".

Карим отдельно рассказал о своем отношении к вектору развития, который выбрал Реал: "Мы все еще остаемся лучшим клубом в мире. Называйте наше текущее состояние реконструкцией или перестройкой — без разницы. Мы играем в новый футбол с новым поколением молодых футболистов. Мы должны в них инвестировать, чтобы однажды они смогли нас заменить.

Именно поэтому и нахожусь в Мадриде — хочу помочь партнерам по команде улучшить их игру. Когда я вижу, как повышается их уровень мастерства, я ставлюсь по-настоящему счастлив.

Капитанская повязка не влияет на мое отношение к делу никоим образом, а в атаке я играю ровно также, как и по ходу всей карьеры. Если у меня будет шанс на гол 40%, а у партнера по команде 60% — я сыграю на него".

В то же самое время, французский форвард не спешит причислять себя к легендам клуба: Я никогда не смогу сравнить себя с Зиданом или кем-то другим из икон Реала. Я слишком уважаю этих футболистов. Могу только смотреть на их игру, учиться и улучшать свои навыки.

Мы все еще много общаемся с Зизу, но сравнивать меня с ним… Это недопустимо!".

Также, Бензема поделился своими планами на ближайшее будущее и рассказал о своих ритуалах после матчей: "Как только игра заканчивается, я иду принимать холодный душ на пять минут. На следующий день идет немного отдыха, пробежка, силовые тренировки.

Необходимо думать о своем процессе восстановления, если у тебя есть какие-то амбиции в карьере. Золотой мяч? Это интересное состязание, однако он не должен стать навязчивой идеей. Все что нужно, просто забивать голы и приносить пользу команде, а там уже посмотрим", — подытожил Бензема.

Напомним, что накануне стало известно об очередном вызове для форварда мадридского Реала в лагерь национальной сборной Франции.