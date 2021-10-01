Лига наций

Дидье Дешам определился с составом, который поборется за победу в Лиге наций.

Сборная Франции под руководством Дидье Дешама огласила список футболистов, вызванных на матчи решающей стадии Лиги наций. Об этом сообщает официальный твиттер сборной Франции.

В заявку команды Дидье Дешама попали 23 исполнителя.

Вратари: Уго Льорис (Тоттенхэм), Бенуа Костиль (Бордо), Майк Меньян (Милан).

Защитники: Люка Динь (Эвертон), Лео Дюбуа (Лион), Люка Эрнандес, Бенжамен Павар, Дайо Упамекано (все – Бавария), Преснель Кимпембе (ПСЖ), Жюль Кунде (Севилья), Рафаэль Варан (Манчестер Юнайтед).

Полузащитники: Маттео Гендузи (Марсель), Тео Эрнандес (Милан), Поль Погба (Манчестер Юнайтед), Адриен Рабьо (Ювентус), Жордан Верету (Рома), Орельен Тчуамени (Монако).

Нападающие: Виссам Бен-Йеддер (Монако), Карим Бензема (Реал), Мусса Диаби (Байер), Антуан Гризманн (Атлетико), Антони Марсьяль (Манчестер Юнайтед), Килиан Мбаппе (ПСЖ).

Напомним, Франция в полуфинале Лиги наций сыграет против Бельгии. Игра состоится 7 октября. Спустя несколько дней победитель этой пары сыграет в финале против победителя пары Италия — Испания.