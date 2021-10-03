Испания

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Реал в рамках поединка восьмого тура чемпионата Испании отправился в гости к Эспаньолу и проиграл со счетом 1:2.

Мадридцы пропустили дважды в течение часа игрового времени и смогли ответить лишь точным ударом Бензема.

Обзор матча:

Эспаньол — Реал 2:1

Голы: Де Томас, 17, Видаль, 60 — Бензема, 71

Эспаньол: Диего Лопес — Хиль (Дидак Вила, 81), Кабрера, Гомес, Педроса — Видаль (Меламед, 64), Дардер (Давид Лопес, 82), Баре, Мелендо (Морланес, 58) — де Томас, Эмбарба (Ву Лэй, 65).

Реал: Куртуа — Васкес, Начо, Милитао, Алаба — Модрич (Йович, 61), Кроос (Каземиро, 61), Вальверде — Камавинга (Родриго, 46), Бензема, Винисиус Жуниор (Азар, 72).

Предупреждения: Эмбарба, Хиль — Камавинга