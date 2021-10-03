Испания

Состоялся заключительный матч восьмого тура испанского чемпионата.

Завершился заключительный матч восьмого тура испанской Ла Лиги, в котором Гранада на своем поле минимально обыграла Севилью со счетом 1:0.

Единственный и победный гол был забит в середине первого тайма, а его автором стал Рубен Рочина.

После восьми игр у Гранады шесть очков и 17 место в турнирной таблице Ла Лиги, а у Севильи 14 баллов и четвертая строчка после семи встреч.

Гранада - Севилья 1:0

Гол: Рочина, 25.

Гранада: Максимиано — Кини, Диас (Санчес, 76), Абрам, Нева Тей — Милья (Мончу, 86), Гоналон (Руис, 86), Монторо (Пуэртас, 46) — Рочина, Соро (Эскудеро, 64), Чаррис.

Севилья: Буну — Монтиэль (Навас, 46), Кунде, Диего Карлос, Акунья — Хордан (Гомес, 46), Фернандо, Ракитич (Окампос, 70) — Сусо (Эль Хаддади, 46), Ламела (Родригес, 64), Рафа Мир.

Предупреждения: Гоналон, Кини, Чаррис — Диего Карлос, Акунья, Окампос.

Удаление: Диего Карлос, 90+1 (вторая желтая карточка).