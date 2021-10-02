Испания

Состоялся очередной поединок восьмого тура Ла Лиги.

В поединке восьмого тура испанской Ла Лиги Мальорка на своем поле одержала минимальную победу над Леванте со счетом 1:0.

Победу команде Висенте Морено принес единственный забитый мяч на 75 минуте встречи, а его автором стал ганский полузащитник Иддрису Баба.

После восьми игр у Мальорки 11 очков и 11 место в турнирной таблице Ла Лиги, а у Леванте четыре балла и 17 строчка.

Мальорка — Леванте 1:0

Гол: Баба, 75.

Мальорка: Рейна — Маффео (Састре, 89), Вальент, Руссо, Коста (Оливан, 89) — Галаррета (Батталья, 81), Баба — Дани Родригес, Ли Кан Ин (Мбула, 81), Ндиайе — Ниньо Родригес (Анхель, 67)

Леванте: Фернандес — Мирамон (Коке, 86), Пьер, Дуарте (Мустафи, 77), Клерк (Франкеса, 46) — Мелеро, Пепелу, Мартинес (Везу, 87) — Де Фрутос (Кантеро, 77), Моралес, Марти.

Предупреждения: Баба, Коста, Мбула, Ндиайе — Марти, Мелеро, Пьер, Пепелу.

На 85 минуте Хосу Луис Моралес (Леванте) не реализовал пенальти (вратарь).