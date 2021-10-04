Футболист продолжит карьеру в Испании.
Фото ФК Вильярреал
04 октября 2021, 18:26
Защитник сборной Кот-д’Ивуара Серж Орье стал новичком испанского Вильярреала. Об этом сообщает пресс-служба "желтой субмарины".
Контракт с футболистом подписан на два сезона с возможностью продления еще на один год.
Отметим, что последним клубом 28-летнего защитника был английский Тоттенхэм, который он покинул на правах свободного агента.
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