Испания

Мадридцы хотят подписать талантливого испанца.

Реал не останавливает работу на трансферном рынке и попытается усилить среднюю линию в ближайшие окна.

Как сообщает издание Defensa Central, "королевский клуб" нацелился на экс-игрока Барселоны Илайша Морибу.

В прошлом сезоне 18-летний полузащитник РБ Лейпциг провел в Ла Лиге за Барселону 14 поединков, в которых забил гол и отдал три ассиста.

Напомним, что до перехода Морибы в немецкий клуб Реал и Барселона согласовали "пакт о ненападении".