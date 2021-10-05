Испания

Функционер рассказал о бытности на руководящем посту футбола Испании.

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас, известный своими критическими высказывания в различных широко обсуждаемых ситуациях, в интервью испанскому ресурсу COPE рассказал об отдельных организационных моментах своей работы, начав обсуждение с вопросов об отношениях с президентами мадридского Реала и каталонской Барселоны Флорентино Пересом и Жоаном Лапортой соответственно.

"Давно не ходил вживую посмотреть футбол, потому что считаю, что это отвлекает внимание руководителей клубов непосредственно от игры. Почему бы мне не сходить лучше посмотреть на бокс на Сантьяго Бернабеу? Флорентино приглашает меня на каждый матч Реала, однако у меня нет желания создавать подобный информационный повод.

Возможно ли наше примирение с президентом Реала? Не знаю. С точки зрения профессионального футбола, мы никогда друг друга не поймем, так как занимаем противоположные позиции во многих вопросах.

Кроме того, пару раз я обменивался сообщениями с Лапортой, но больше его никогда после этого лично не встречал. Сравнивать мои отношения с ним и Пересом не имеет смысла — у них разная природа. Проблема Флорентино гораздо глубже. Он считает, что Реал — это и есть он, но, как мне кажется, сильно в этом ошибается".

Также, президент Ла Лиги рассказал о своем отношении к уходу Лионеля Месси из испанского первенства: "Еще в июле у меня был ужин в доме Лапорты, где я и согласился подписать соглашение с инвестиционным фондом CVC. Понятия не имею, уехал ли Месси с базы в тот день с предложением нового контракта на руках, но уже в скором времени мне позвонил Лапорта, и спросил: "Можем ли мы ускорить работу с CVC?". Я ему ответил, что если Месси будет уходить, то его с большой долей вероятности захочет подобрать Реал.

Тогда я получил ответ: "Нет-нет, это исключено". Впрочем, я все равно не сомневаюсь, что за этим всем стоял и Флорентино в том числе. У нас было соглашение, что, если нам удается подписать контракт с CVC, то 15% от полученной суммы клубы могут потратить на контракты футболистов. Как мне кажется, этого бы хватило на содержание Месси.

Однако, Барселона подписала таких игроков, как Депай и Агуэро… Без них, возможно, Месси смог бы продолжать играть за Барсу. Экономическое положение клуба достаточно сложное, однако эта организация, в первую очередь, имеет достаточно большие счета по выплатам своим сотрудникам и футболистам по итогам сезона.

В клубе Лапорты четко заметен институциональный кризис, который отпугивает потенциальных инвесторов. Я все еще не могу оценить влияние работы Жоана на состояние дел в клубе, так как с момента прошлого ухода футбол слишком сильно изменился, стал более предприимчивым занятием.

В то же самое время, моя задача — защищать Ла Лигу от влияния таких гигантов как Манчестер Сити и ПСЖ. Я уже говорил с Чеферином о том, что меня беспокоит, что он не применяет правила Fair Play для этих двух команд", — подытожил функционер.

Отметим, что ранее Хавьер Тебас обвинял ПСЖ в мошенничестве.