Испания

Испанский защитник продолжит свои выступления в составе "басков".

Атлетик на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Юри Берчиче.

Новое соглашение с 31-летним испанцем рассчитано до лета 2024 года. Юри выступает в составе "басков" с 2018 года.

В нынешнем сезоне Берчиче не поле еще не появлялся. В прошлой кампании он провел 29 матчей, в которых забил один гол и отдал четыре ассиста.

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