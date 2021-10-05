Испанский защитник продолжит свои выступления в составе "басков".
Юри Берчиче (справа), ФК Атлетик
05 октября 2021, 23:38
Атлетик на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Юри Берчиче.
Новое соглашение с 31-летним испанцем рассчитано до лета 2024 года. Юри выступает в составе "басков" с 2018 года.
В нынешнем сезоне Берчиче не поле еще не появлялся. В прошлой кампании он провел 29 матчей, в которых забил один гол и отдал четыре ассиста.
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