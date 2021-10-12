Испания

Футболист будет проходить медицинские тесты.

Защитник мадридского Реала Эдер Милитао получил травму в расположении сборной Бразилии.

Футболист не сумел доиграть матч против сборной Колумбии в рамках отбора на чемпионат мира-2022, покинув поле за 20 минут до финального свистка.

Медицинская служба "селесао" обнаружила у центрбека повреждение спины. Повреждение не серьезное, однако требует прохождение игроком дополнительных тестов.

Отметим, что недавно хавбек Реала Эдуардо Камавинга был вынужден вернуться в клуб из-за травмы левой ноги в матче молодежной сборной Франции.

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