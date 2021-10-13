Каталонцы могут отпустить своего капитана следующим летом.
Серхио Бускетс, Getty Images
13 октября 2021, 11:01
Барселона рассматривает возможность продажи полузащитника Серхио Бускетса, сообщает издание El Nacional.
Каталонский клуб заинтересован в подписании полузащитника Милана Франка Кессье, который получит статус свободного агента следующим летом. Чтобы освободить место в составе для ивуарийца и разгрузить зарплатную ведомость, "сине-гранатовые" готовы продать Бускетса.
Действующий договор Бускетса с Барселоной рассчитан до июня 2023 года.
В текущем сезоне 33-летний игрок провел 9 поединков в составе команды Рональда Кумана.
Ранее сообщалось, что в подписании Кессье также заинтересован Манчестер Юнайтед.