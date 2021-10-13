Испания

Каталонцы могут отпустить своего капитана следующим летом.

Барселона рассматривает возможность продажи полузащитника Серхио Бускетса, сообщает издание El Nacional.

Каталонский клуб заинтересован в подписании полузащитника Милана Франка Кессье, который получит статус свободного агента следующим летом. Чтобы освободить место в составе для ивуарийца и разгрузить зарплатную ведомость, "сине-гранатовые" готовы продать Бускетса.

Действующий договор Бускетса с Барселоной рассчитан до июня 2023 года.

В текущем сезоне 33-летний игрок провел 9 поединков в составе команды Рональда Кумана.

Ранее сообщалось, что в подписании Кессье также заинтересован Манчестер Юнайтед.