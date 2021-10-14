Испания

Бразильский защитник будет восстанавливаться после травмы.

Защитник мадридского Реала Эдер Милитао получил травму в расположении сборной Бразилии и будет проходить восстановление.

Как сообщает Marca, бразильский защитник может пропустить матчи против Шахтера в Лиге чемпионов и Барселоны в чемпионате Испании.

Отметим, что матч Реала против "горняков" состоится 19 октября, а Эль Классико запланировано на 24 октября.

Напомним, что в Примере перенесли игры Реала и Атлетико из-за матчей отбора в Южной Америке.