Испания

Футболист попал в неприятную ситуацию, связанную с избиением жены.

Защитник мюнхенской Баварии и сборной Франции Люка Эрнандес может сесть в тюрьму. Об этом сообщает France 24.

В 2017 году, будучи игроком Атлетико, Люка избил свою будущую супругу Амелию Льоренте, за что Мадридский Суд запретил приближаться к ней более чем на 500 метров.

После бытовой ссоры пара помирилась и расписалась. Летом 2021 года они отправились в отпуск, невзирая на то, что запрет суда не был снят.

Футболист вернулся в Мадрид и уже 19 октября будет определено место отбывания наказания. Адвокаты Люки подали апелляцию.

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