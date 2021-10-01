Англия

Болельщик "дроздов" сказал, что назвал игрока "бабуином" из-за автозамены слова.

Болельщик Вест Бромвича Саймон Силвуд был признан виновным в том, что он по расовому признаку оскорбил полузащитника "дроздов" Ромэна Сойерса в социальных сетях. Об этом сообщает Sky Sports.

Инцидент произошел в конце января, когда 50-летний мужчина написал свое сообщение после разгромного поражения Вест Бромвича от Манчестер Сити со счетом 0:5.

Мужчина отрицал свою вину и заявил, что хотел написать в сообщении слово клоун (Buffoon — прим.), но автозамена на его телефоне исправила его на "бабуин" (Baboon — прим.).

Таким образом, Силвуд проведет в тюрьме четыре недели, а еще четыре недели он получил условно по лицензии (аналог условного осуждения). Помимо этого, фанат выплатит 500 фунтов компенсации Сойерсу и еще столько же потратит на покрытие судебных издержек.

Отметим, что это первый случай в Великобритании, когда расистские оскорбления через социальные сети в адрес футболиста привели к тюремному сроку.