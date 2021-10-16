Испания

Француз прокомментировал слухи относительно своего соотечественника.

Нападающий Реала Карим Бензема заявил с уверенностью, что форвард ПСЖ Килиан Мбаппе продолжит карьеру в Мадриде.

"Мне нравится играть вместе с Мбаппе в национальной команде, может и в будущем, почему нет?

Он – отличный игрок, но нужно с уважением относиться к ПСЖ. Я всегда это говорил и еще раз скажу, но надеюсь, что однажды мы будем играть вместе.

Мбаппе сам это сказал. Он хочет попробовать себе на новом месте и однажды будет играть за Реал Мадрид. Это лишь вопрос времени", – приводит слова Бензема издание Daily Mirror.

Действующий договор Мбаппе с парижанами рассчитан до июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что Мбаппе отказался от продления контракта с ПСЖ.