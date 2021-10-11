Французский вингер вскоре может вернуться в игру.
Усман Дембеле, getty images
11 октября 2021, 19:59
Рональд Куман постепенно получает в распоряжение всех футболистов, которые числятся в его команде.
Как сообщает официальный твиттер-аккаунт Барселоны, к тренировкам в общей группе приступил Усман Дембеле.
В прошлом сезоне француз провел за каталонцев 30 матчей в чемпионате Испании, в которых отметился шестью голами и тремя результативными передачами.
Напомним, что ранее к тренировочным сессиям приступил новичок "сине-гранатовых" Серхио Агуэро.