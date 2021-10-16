Испания

Бразильский защитник высказался об уходе Неймара и Месси из команды.

Бывший защитник каталонской Барселоны Дани Алвес высказался об уходе лидеров команды Неймара и Месси.

Футболист считает, что каталонский клуб понес невосполнимые потери.

"Не хочу бить по больному, но Барселона потеряла больше, чем просто футболистов. Это абсурдная ситуация. Нужно было приложить все усилия, чтобы удержать их в команде. Не только по спортивным характеристикам, но и из уважения за то, что люди дали клубу.

Людям важно чувствовать, что их любят. Когда это так, человек выходит на новый уровень",- приводит слова Алвеса Diario Sport.

Ранее Алвес высказался на тему возможного возвращения в каталонский клуб.