Испания

Испанский клуб продлит соглашение с юным талантом.

Вильярреал близок к подписанию нового соглашения с юным полузащитником Йереми Пино.

Как сообщает издание AS, новый контракт Пино с испанским клубом будет рассчитан до 2027 года. Стороны пока не могут договориться лишь о сумме отступных: Вилльяреал хочет увеличить клаусулу юного вингера с 35 млн до 50 млн евро.

Пино является воспитанником Вильярреала, дебютировав в первой команде в октябре 2020 года. В текущем сезоне вингер провел 10 поединков в футболке "желтых", отличившись одним голом и тремя ассистами.

В этом месяце 18-летний игрок успел дебютировать в составе сборной Испании, сыграв в матчах Лиги наций с Италией и Францией.

Ранее сообщалось, что Вильярреал подписал защитника Сержа Орье свободным агентом.