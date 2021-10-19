Испания

Реал и Атлетико хотят приобрести форварда Зальцбурга.

Нападающий Зальцбурга Карим Адейеми попал в сферу интересов мадридского Реала и Атлетико, сообщает Sky Germany.

Мадридские клубы следят за выступлениями немецкого форварда и попытаются приобрести его следующим летом. Ожидается, что переговоры между клубами начнутся уже на следующей неделе.

Ранее интерес к 19-летнему игроку также проявляли Ливерпуль, Интер и немецкие клубы.

В текущем сезоне Адейеми провел 16 поединков в футболке Зальцбурга, забив 11 голов и совершив 2 ассиста.

В активе форварда имеется уже три матча и один гол в составе сборной Германии.

Ранее сообщалось, что Реал также проявляет внимание к полузащитнику Монако Орельену Тчуамени.