Испания

"Сливочные" следят за молодым французом.

Полузащитник Монако Орельен Тчуамени попал в сферу интересов мадридского Реала, сообщает издание Marca.

Руководство испанского клуба довольно приобретением Эдуардо Камавинги и теперь хочет подписать другого молодого француза. "Сливочные" рассматривают 21-летнего игрока в качестве замены возрастным Тони Кроосу и Луке Модричу.

В текущем сезоне Тчуамени провел 15 поединков в футболке Монако, отличившись двумя голами. Также в активе центрального хавбека имеется 5 матчей в составе сборной Франции.

Ранее сообщалось, что в подписании Тчуамени также заинтересован Челси.