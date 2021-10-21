Испания

Футболист высказался о продлении контракта.

Вингер Барселоны Ансу Фати продлил контракт с клубом до 2027 года. Футболист прокомментировал пролонгацию соглашения.

"Я всегда мечтал добиться успеха и продолжать расти в Барсе. Все мы, кто в клубе, будем работать так, чтобы через несколько лет мы были как можно выше. Я думаю, что это работа каждого, а не моя. Персонал, президент, игроки... В конце концов это значит жить день за днем. Если вы будете работать изо дня в день, ситуация может быть лучше.

Я еще ничего не сделал, и я должен продолжать работать, чтобы показать себя. Я могу улучшить многие аспекты своей игры, и этого можно достичь только ежедневной работой. Нет давление на меня, это мотивация, которая заставляет меня улучшаться день ото дня.

С первого дня я хотел продлить контракт, чтобы остаться в Барселоне. Я рад, что клуб доверяет мне. У меня были предложения из-за границы, но моя мечта всегда заключалась в том, чтобы расти и преуспевать. Расти в Барселоне и вместе с клубом", — цитирует Фати Sport.es.

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