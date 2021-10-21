Испания

Полузащитник Барселоны поделился ожиданиями от предстоящего матча с Реалом.

Полузащитник каталонской Барселоны Ансу Фати, который недавно продлил контракт с родным клубом, высказался о предстоящем матче своей команды с Реалом.

"Классико – это мотивация, потому что Реал – это отличный соперник. К большим матчам нужно быть готовым. Команда отдаст все силы, но я сохраняю спокойствие. Я верю в команду, мы, как и всегда, должны прогрессировать. Но мы выйдем на поле, чтобы бороться.

В Классико нет фаворита. Наша мотивация — сыграть для болельщиков, поэтому нам очень важно, чтобы трибуны были заполнены", — сказал молодой футболист.

Также Фати прокомментировал тот факт, что он является наследником легендарной "десятки" от Лионеля Месси.

Я не ощущаю давление, выступая под 10-м номером или надевая майку с ним. Я должен двигаться своим путем и не думать о том, чего добился Лео Месси, потому что такое не удастся больше никому", — приводит слова Фати As.

Матч Барселона — Реал состоится в воскресение, 24 октября в 17:15 по киевскому времени.

На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.