Испания

Каталонцы попытаются подписать англичанина в январе.

Барселона планирует укрепить атакующую линию в зимнее трансферное окно, но не сможет располагать большим бюджетом.

Как сообщает издание Sport, каталонский клуб попытается заполучить вингера Ман Сити Рахима Стерлинга в январе, однако готов предложить ему лишь арендное соглашение. "Сине-гранатовые" надеются, что осуществить эту сделку им поможет недовольство англичанина своим нынешним положением в клубе.

Действующий контракт Стерлинга с Сити рассчитан до июня 2023 года.

В текущем сезоне 26-летний игрок провел 12 поединков в футболке "горожан", отличившись одним голом и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что Ман Сити хочет выручить 80 миллионов евро за Стерлинга.