Испания

Правозащитник Карима Бензема прокомментировал ситуацию вокруг своего подзащитного.

Адвокат форварда Реала Карима Бензема Антуан Вей прокомментировал текущее положение дело в судебном разбирательстве между его подзащитным и Матье Вальбуэна.

Адвокат считает, что уголовное преследование в адрес Бензема должно быть немедленно прекращено.

"Дело полностью построено на чувствах предполагаемой жертвы — Вальбуэна. Умышленное правонарушение в виде соучастии в шантаже так и не доказано. Что на самом деле интересует французов? Секс, деньги или футбол? Так или иначе, это не должно быть предметов судебных разбирательств.

Возвращаясь к тому телефонному разговору, то да — они с Зенати высмеивали Вальбуэна — это было недоброжелательно, но это не преступление. Считаю, что все обвинения с моего клиента нужно снять", — заявил Вей Le Point.

Ранее стало известно, какой срок прокурор запрашивает для Бензема в этом деле.