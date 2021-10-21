Испания

Французу грозит наказание по делу о шантаже.

Нападающий мадридского Реала Карим Бензема может в ближайшее время узнать решение суда по делу о шантаже Матье Вальбуэна.

Как сообщает Get French Football News, прокурор потребовал наказать французского форварда условным 10-месячным тюремным сроком и штрафом в размере 75 тысяч евро. Таким образом, 33-летний игрок может избежать реального тюремного заключения.

Ранее сообщалось, что Бензема грозит до пяти лет тюремного заключения.

В текущем сезоне нападающий провел 11 поединков в составе Реала, забив 11 голов и совершив 8 ассистов.