Испания

Уругваец планирует продолжить выступления в мадридском клубе.

Нападающий Луис Суарес надеется остаться в Атлетико на следующий сезон, сообщает издание Marca.

Уругвайский форвард хотел бы продлить свой действующий контракт с "матрасниками", который истекает в июне следующего года. Атлетико пока не спешит предлагать 34-летнему игроку новое соглашение, поскольку хочет убедиться в его физических кондициях.

В текущем сезоне Суарес провел 11 поединков в футболке "рохибланкос", отличившись пятью голами и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Атлетико планирует продлить контракт с защитником Фелипе.