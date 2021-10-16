Испания

"Матрасники" хотят продлить соглашение с бразильцем.

Атлетико планирует подписать новый контракт с защитником Фелипе, сообщает издание Mundo Deportivo.

Руководство мадридского клуба хочет сохранить центрбека в команде и готово предложить ему соглашение до 2024 года. Действующий договор бразильца с "матрасниками" истекает следующим летом.

Фелипе присоединился к Атлетико летом 2019-го из Порту. В текущем сезоне 32-летний игрок провел 5 поединков в футболке "красно-белых".

Ранее сообщалось, что Атлетико договорился о новом контракте с полузащитником Тома Лемаром.