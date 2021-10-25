Испания

Повреждение бельгийца оказалось не серьезным.

В победном матче мадридского Реала над Барселоной (1:2), хавбек "сливочных" Феде Вальверде покинул поле во втором тайме, проведя лишь 20 минут в игре. Также были опасение, что повреждение получил и Тибо Куртуа.

По прибытию в Мадрид, Куртуа и Вальверде были вынуждены пройти медицинское обследование.

Как показало обследование, Куртуа удалось избежать травмы. Он сможет уже во вторник приступить к тренировкам.

Что же касается уругвайского хавбека, то с ним не все так просто. У него выявлено растяжение связки колена и ушиб грудной клетки. Предварительное время восстановления — 7-10 дней.

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