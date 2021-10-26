Испания

Голкипер добрался до солидной отметки в стане "матрасников".

Голкипер Ян Облак появился в стартовом составе Атлетико в поединке чемпионата Испании против Реала Сосьедад.

Как сообщает sport.es, для словенского футболиста этот матч стал 315 в футболке "матрасников".

Благодаря этому он вышел на третье место по количеству матчей за Атлетико среди иностранцев.

Обходят Яна Облака только Фелипе Луис с показателем в 333 матча и Диего Годин с 389 встречами.

Напомним, что словенец выступает за мадридскую команду с 2014 года. Тогда он перебрался из Бенфики.