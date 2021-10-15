Испания

"Матрасники" продолжают переговоры со своими футболистами.

Мадридский Атлетико продолжает переговоры со своими футболистами о новых контрактах. Об этом сообщает журналист Calciomercato Маттео Моретто в своем твиттере.

По информации источника, полузащитник Тома Лемар продолжит выступать в составе "матрасников", подписав новое соглашение, условия которого уже были согласованы.

Также отмечается, что переговоры с Облаком продолжаются и на них уйдет больше времени, чтобы согласовать все условия сделки.

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