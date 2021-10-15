"Матрасники" продолжают переговоры со своими футболистами.
Тома Лемар, Getty Images
15 октября 2021, 10:00
Мадридский Атлетико продолжает переговоры со своими футболистами о новых контрактах. Об этом сообщает журналист Calciomercato Маттео Моретто в своем твиттере.
По информации источника, полузащитник Тома Лемар продолжит выступать в составе "матрасников", подписав новое соглашение, условия которого уже были согласованы.
Также отмечается, что переговоры с Облаком продолжаются и на них уйдет больше времени, чтобы согласовать все условия сделки.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.