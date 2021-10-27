Защитник Монако Кайо Энрике попал в сферу интересов Барселоны, сообщает издание AS.

"Сине-гранатовые" хотят укрепить левый фланг обороны в зимнее трансферное окно и попытаются подписать бразильского фулбека. Каталонский клуб уже обращался к руководству монегасков относительно возможного трансфера 24-летнего игрока.

Кайо Энрике перешел в Монако летом 2020-го из Атлетико за 20 млн евро. В текущем сезоне защитник провел 17 поединков в футболке "красно-белых", отличившись семью ассистами.

Ранее сообщалось, что Барселона заинтересована в аренде нападающего Манчестер Сити Рахима Стерлинга.