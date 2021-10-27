Каталонцы заинтересованы в бразильском футболисте.
Кайо Энрике (№ 12), Getty Images
27 октября 2021, 18:27
Защитник Монако Кайо Энрике попал в сферу интересов Барселоны, сообщает издание AS.
"Сине-гранатовые" хотят укрепить левый фланг обороны в зимнее трансферное окно и попытаются подписать бразильского фулбека. Каталонский клуб уже обращался к руководству монегасков относительно возможного трансфера 24-летнего игрока.
Кайо Энрике перешел в Монако летом 2020-го из Атлетико за 20 млн евро. В текущем сезоне защитник провел 17 поединков в футболке "красно-белых", отличившись семью ассистами.
Ранее сообщалось, что Барселона заинтересована в аренде нападающего Манчестер Сити Рахима Стерлинга.