Испания

Испанский тренер не захотел комментировать возможное назначение в Барселоне.

Главный тренер катарского Аль-Садда Хави Эрнандес прокомментировал ситуацию со своим будущим.

"Cейчас я сосредоточен на своей работе здесь, в Аль-Садде. Я не могу сказать ничего другого", — приводит слова Хави As.

Отметим, что пока что "сине-гранатовыми" руководит бывший тренер Барселоны B Серхи Бархуан.

Следующий поединок "сине-гранатовые" проведут дома против Алавеса 30 октября в 12-м туре Ла Лиги.

Напомним, что ранее Аль-Садд согласился отпустить Хави в Барселону после окончания сезона в Катаре.