Испанский тренер не захотел комментировать возможное назначение в Барселоне.
Хави Эрнандес, getty images
28 октября 2021, 22:58
Главный тренер катарского Аль-Садда Хави Эрнандес прокомментировал ситуацию со своим будущим.
"Cейчас я сосредоточен на своей работе здесь, в Аль-Садде. Я не могу сказать ничего другого", — приводит слова Хави As.
Отметим, что пока что "сине-гранатовыми" руководит бывший тренер Барселоны B Серхи Бархуан.
Следующий поединок "сине-гранатовые" проведут дома против Алавеса 30 октября в 12-м туре Ла Лиги.
Напомним, что ранее Аль-Садд согласился отпустить Хави в Барселону после окончания сезона в Катаре.