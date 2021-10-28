Испания

Каталонцы проведут переговоры с катарским клубом относительно тренера.

В ближайшее время Хави может стать новым главным тренером Барселоны, сменив на этом посту Рональда Кумана.

Каталонцы уже достигли соглашения со своим бывшим капитаном, но теперь должны договориться с его нынешним клубом. Как сообщает издание Sport, отступные Хави в Аль-Садде составляют 1 миллион евро.

Ожидается, что вместе с 41-летним специалистом в каталонский клуб придут и члены его тренерского штаба: брат Оскар, ассистент Серхио Алегре и тренер по физподготовке Иван Торрес.

Хави работает во главе Аль-Садда с мая 2019 года. За это время испанский тренер успел выиграть с клубом семь трофеев.