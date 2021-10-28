Испания

Легенда "блаугранас" может заменить ушедшего Рональда Кумана на посту главного тренера Барселоны.

Катарский клуб Аль-Садд готов отпустить своего главного тренера Хави, которому предлагают возглавить Барселону. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, руководство клуба готово пойти на встречу 41-летнему специалисту, но только при том условии, что он завершит сезон в Катаре — игра последнего тура запланирована на 3 ноября.

Еще одно испанское издание Sport.es утверждает, что Хави уже согласовал свой уход из катарского клуба, контракт с которым у него рассчитан до 2023 года.

Напомним, Барселона уволила главного тренера Рональда Кумана после серии неудачных результатов, а последней каплей стало вчерашнее поражение в Ла Лиге от Райо Вальекано (0:1).