Испания

Нидерландский наставник не сумел вывести каталонский клуб из кризиса.

В ночь с 27 на 28 октября каталонская Барселона объявила об отставке Рональда Кумана с поста главного тренера команды.

Куман был назначен на пост главного тренера "блаугранас" летом 2020 года и с тех пор провел 67 игр во главе команды в качестве главного тренера.

За 67 игр Барселона сумела выиграть 39 поединков, 12 раз сыграла вничью и 16 раз уступила своим соперникам. Таким образом, Барселона под руководством Кумана выиграла всего 58% игр. Кике Сетьен, к примеру, выиграл 64% проведенных матчей во главе каталонцев.

Данный результат является худшим за последние 18 лет. В 2003 году Барселону тренировал Радомир Антич, который за 24 игры сумел добыть всего 12 побед, что означает ровно 50%.

Напомним, увольнение Кумана обойдется Барселоне в 12 млн евро.