Испания

Увольнение тренера обойдется каталонцам в крупную сумму.

Барселона будет вынуждена выплатить крупную неустойку Рональду Куману после его увольнения с поста главного тренера.

Как сообщает издание El Pais, сумма отступных для нидерландского тренера составит 12 миллионов евро.

Барселона приняла решение уволить Кумана после поражения от Райо Вальекано (0:1) в 11-м туре Примеры. Контракт специалиста с "сине-гранатовыми" был рассчитан до июня 2022 года.

На данный момент команда находится на 9-й строчке в турнирной таблице, набрав 15 очков после 10 туров.

Ранее сообщалось, что Хави дал согласие возглавить Барселону.