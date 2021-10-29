Испания

Каталонский клуб готовит последние документы для завершения сделки с Аль-Саддом.

Главный тренер катарского Аль-Садда Хави Эрнандес все ближе к тому, чтобы возглавить свой родной клуб — каталонскую Барселону.

Барселона начала процесс подготовки контракта для Хави, а также документов для расторжения контракта испанского специалиста с Аль-Саддом. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Напомним, по информации СМИ, отступные Хави в катарском клубе составляют 1 млн евро. Барселона готова выплатить эту сумму, несмотря на финансовые трудности "блаугранас".

Ранее каталонский клуб назначил Серхи Бархуана исполняющим обязанности главного