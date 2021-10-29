Каталонский клуб готовит последние документы для завершения сделки с Аль-Саддом.
ХАви, twitter.com/AlsaddSC
29 октября 2021, 10:07
Главный тренер катарского Аль-Садда Хави Эрнандес все ближе к тому, чтобы возглавить свой родной клуб — каталонскую Барселону.
Барселона начала процесс подготовки контракта для Хави, а также документов для расторжения контракта испанского специалиста с Аль-Саддом. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
Напомним, по информации СМИ, отступные Хави в катарском клубе составляют 1 млн евро. Барселона готова выплатить эту сумму, несмотря на финансовые трудности "блаугранас".
Ранее каталонский клуб назначил Серхи Бархуана исполняющим обязанности главного