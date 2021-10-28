Испания

Каталонцы назначило исполняющего обязанности тренера.

Барселона назначила Серхи Бархуана временно исполняющим обязанности тренера, сообщает официальный сайт клуба.

Тренер Барселоны Б будет работать с первой командой, пока клуб не определится с постоянным наставником. Сегодня президент Хуан Лапорта должен представить 49-летнего специалиста футболистам на клубной базе.

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Во главе Барселоны Серхи сменит Рональда Кумана, который был отправлен в отставку после поражения от Райо Вальекано (0:1).

Следующий поединок "сине-гранатовые" проведут дома против Алавеса 30 октября в 12-м туре Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что Барселона достигла договоренности с тренером Аль-Садда Хави.