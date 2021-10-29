Испания

Роман Котляр — о самых интересных событиях, произошедших в минувшем туре чемпионата Испании-2021/22.

Испанская Примера потихоньку подбирается к своему экватору. В очередном туре случились сразу две громких сенсации – Барселона уступила Райо, а Реал сыграл вничью с Осасуной. Кроме того, в других поединках также хватало ярких событий.

Куман аут!

Рональд Куман выиграл 28 из 48 поединков в Ла Лиге (58,3%) в качестве наставника Барселоны. Это худший процент побед со времен Радомира Антича (50%, 9 из 18 игр)!

Голландский тренер уже давно ходил по тонкому льду, раз за разом, даже после особо чувствительных неудач, сохраняя свою должность. Тому способствовала и весьма приличная неустойка, которую в нынешнем финансовом положении "больше, чем клуба" руководство хотело выплачивать очень неохотно. Тем не менее всему есть предел. По заверениями издания El Pais Жоан Лапорта выплатит без преувеличения иконе сине-гранатовых 12 млн. евро компенсации за расторжение контракта. Последней каплей для руководства стало сенсационное поражение от Райо.

тер Штеген – Серхи Роберто (Демир, 60), Пике, Э. Гарсия, Альба – Нико Гонсалес (Люк де Йонг, 84), Бускетс, Коутиньо (Гави, 74) – Дест, Агуэро, Депай

Ноль ударов в створ в первые 45 минут. Нет, это мы не о Вальекано. Барса выглядела просто ужасно в завершающей фазе атак, всего разжившись аж одним ударом "у площину" за весь матч!

Тут стоит упомянуть не только посредственную игру "кулес" в созидании, но и достаточно смелый футбол в исполнении подопечных Андони Ираолы. Барселону все больше перестают бояться даже самые скромные коллективы, коим безусловно является и нынешний Райо, и это очень тревожный звоночек для пятикратного обладателя кубка европейских чемпионов.

Хозяева не боялись применять агрессивный прессинг и контрпрессинг, несколько раз за счет сего успешного применения создавая себе довольно перспективные моменты. Собственно, так и родился единственный гол в исполнении неувядающего Радамеля Фалькао.

Серхио Бускетс завозился с мячом в центральной трети поля, чем позволил Оскару Трехо обокрасть себя и отправить в забег колумбийца, четко качнувшего Пике, и эффектно от дальней штанги отправившего мяч в сетку.

Во втором тайме Барселона активизировалась, бросив все силы на отыгрыш. Моментов даже для минимальной победы каталонцам вполне хватало. Многие с ходу назовут нереализованный Мемфисом Депаем пенальти, который потащил старый знакомый сборной Украины из Северной Македонии – Столе Димитриевски (уж мы то помним, как он умеет брать удары с "точки"!), но эпизод с эпичным промахом Филиппе Коутиньо, у которого не вышел удар из штрафной с убойной позиции, был ничем не хуже.

На 82 минуте и вовсе приключился весьма забавный случай. Во время очередной атаки Барселоны боковой рефери вроде как поднял флажок, зафиксировав офсайд у Серхио Агуэро, однако эпизод был доигран до конца – аргентинец выскочил один на один при полном попустительстве остановившихся из-за лайнсмена защитников, его удар потащил Димитриевски, и главный арбитр встречи Матео Лаос указал на угловой удар. Игроки Райо были в ярости, а Оскар Трехо даже получил от Лаоса желтую за излишне экспрессивную реакцию. Ни в динамике, ни после повторов не удалось разглядеть кто был прав в этом эпизоде.

Послесловие

Через пару часов официальные соцсети Барселоны объявили о расставании с Рональдом Куманом.

Голландец изначально понимал на что шел, покидая сборную страны тюльпанов ради клуба всей своей жизни, раздираемого внутренними конфликтами и тяжелым финансовым положением после начала пандемии. В прошлом сезоне он сделал довольно качественную работу, выиграв с командой Кубок Испании и до последнего сражаясь за чемпионский титул. Да, без Лионеля Месси и ряда совсем недавно лидеров и вожаков довольно трудно проводить перестройку, но времени на эксперименты у Барсы нет.

Кто дальше? Сообщается, что Хави согласился возглавить сине-гранатовых, так что теперь Жоану Лапорте предстоит провести переговоры с Аль-Саддом по поводу перехода иконы "кулес" на Камп Ноу. Красивый маркетинговый ход, но оправдает ли он себя? Посмотрим.

Временным же наставником Барселоны станет Серхи Бархуана. Серхи – не чужой человек для сине-гранатовых. В период карьеры игрока он наиграл 267 поединков за "блаугранас", в которых забил шесть мячей выступая на позиции левого защитника. После окончания игровой карьеры стал тренером, работал с молодежкой каталонского клуба, в ряде испанских коллективов, а также в китайском Ханчжоу Гринтаун.

Реал не сумел пробить автобус из Памплоны

Главное, что необходимо сказать об этой игре – Карло Анчелотти вопреки всем слухам и домыслам все-таки выставил в рамке ворот не Андрея Лунина, а Тибо Куртуа, получившего небольшое повреждение в воскресном Эль-Классико. Очень жаль, но будем надеяться, что в какой-то из ближайших игр итальянец таки позволит украинцу дебютировать за Реал в Ла Лиге.

Куртуа – Карвахаль (Лукас Васкес, 69), Милитао, Алаба, Менди (Марсело, 69) – Камавинга (Родриго, 46), Каземиро, Кроос – Асенсио (Эден Азар, 69), Бензема, Винисиус

Написать много о сей игре не выйдет, даже если очень сильно поднапрячься. Не описывать же многочисленные удары "сливочных" по воробьям, право слово. Осасуна выкатила настолько качественный "автобус", что при всей антипатии многих к анти-футболу за такое выступление подопечных Ягобы Аррасате стоит похвалить. Шахтеру и Роберто Де Дзерби на заметку, как можно эффективно сдержать атакующий натиск 13-кратного обладателя "ушастика".

Не смотрите практически на два десятка ударов по воротам гостей, так как практически все они наносились с дальних дистанций (10 из 19), а если игроки в белом и получали мяч в штрафной, то бездарно им распоряжались. Суммарный xG мадридцев составил всего-то 1,15, то бишь никто не удивился, если бы Осасуна минимально уступила, но не более того.

Сразу у нескольких команд на вершине таблицы одинаковое количество очков – по 21, нехилая такая интрига завертелась в Испании на этом отрезке сезона!

Атлетико вновь не побеждает на Сьюдад де Валенсия

Выезд в гости к Леванте всегда практически всегда оборачивается проблемами для мадридского Атлетико. Смотрим статистику встреч начиная с сезона-2012/13 — +2=5-2. Добавим сюда два гостевых поражения в кампаниях-10/11 и 11/12 и имеем удручающую картину. Ну вот такой неуступчивый соперник, что с ним поделать!

Облак – Хименес, Фелипе, Эрмосо (Ренан Лоди, 67) – Триппьер, Э. Эррера (Де Пауль, 59), Коке, Феррейра Карраско – Гризманн (Кунья, 72), Фелиш – Суарес (Корреа, 59)

Правда, на сей раз "матрасники" могут пенять не только на себя и судьбу–злодейку, но и на весьма неоднозначное судейство. Но давайте обо всем по порядку.

Леванте не тушевался перед действующим чемпионом, стремясь при первой же возможности выбегать в контратаки. Настоящей остроты было минимум, но игра смотрелась. Атлетико повел достаточно быстро, уже на 12 минуте. После розыгрыша углового и скидки Фелипе отличился Антуан Гризманн, головой расстрелявший ближний угол.

Хозяева поддавили в концовке тайма. Однажды Ян Облак спас после удара пяткой от Рубена Везу, а вскоре Луис Суарес в своей штрафной (!) несколько позабыл о ковидных ограничениях, чрезмерно плотно обхватив оппонента, который подобной ласки не ожидал и рухнул на газон. Вот так "лягушки" сравняли счет.

Во втором тайме Симеоне бросил в бой Кунью с Корреа, а также заменил блеклого Эктора Эрреру на более креативного и созидательного Родриго Де Пауля. Это сработало, так как именно аргентинец стал автором голевой передачи на Матеуса Кунью, отправившего мяч в "домик" Рекарте-Айтору Фернандесу.

Тем не менее удержать победу "кольчонерос" не удалось. Возвращаемся к тему судейства. В одном из эпизодов мяч угодил в руку игроку Леванте и когда Пабло Фуэртес отправился смотреть ВАР, то показалось, что сейчас хозяева будут наказаны одиннадцатиметровым ударом. Однако видео-ассистенты неожиданно подкинули Фуэртасу еще один эпизод, там, где игровой снаряд угодил уже в отставленную руку Ренана Лоди. Рефери не церемонился – пенальти в ворота гостей, который, как и первую попытку с "точки", хладнокровно и без шансов для Облака реализовал македонец Энис Барди. Скандальчик, однако!

Несмотря на это, кто Атлетико доктор, что он умудрился упустить победу, которую держал в своих руках? Догнать лидеров не удалось, и теперь "индейцы" отстают от Реала, Севильи и Бетиса на два очка, а от Реал Сосьедада на целых пять! Правда, у команды есть еще матч в запасе.

Коротко об остальных:

- Алавес добыл вторую победу подряд. "Уничтожители бобов" были заметно сильнее Эльче, который пусть и превзошел соперника по владению (62% на 38%), однако заметно уступил по моментам (16 (5) – 4 (1) по ударам). Депортиво разбазарил несколько толковых шансов, однако мяч однажды все-таки затрепыхался в сетке. Автор победного гола в ворота Атлетико Виктор Лагуардия выполнил точную скидку на Мамаду Ндайе, в падении расстрелявшего ближний угол.

- Эспаньол и Атлетик победителя не выявили (1:1). Баски создали, пожалуй, даже больше опасности, чем соперник (итоговый xG – 1,23 – 3,68), но вынуждены были отыгрываться после того, как Рауль де Томас реализовал пенальти. На 52 минуте Лекуе Мартинесу удался проход вдоль боковой линии, завершившийся передачей Иньяки Уильямсу на пустые ворота. Если бы не надежная игра ветерана Диего Лопеса, "попугайчики" вполне могли пропустить еще.

- Потрясающий поединок выдали Вильярреал и Кадис (3:3)! Особенно непривычно видеть подобную результативность в исполнении "маленькой желтой субмарины", традиционно действующей в до оскомины на зубах оборонительном стиле. Тем не менее, когда соперник позволяет тебе организовывать контратаки, подобно эпизоду с третьим взятием ворот Лосано (см. голы тура), то можно и немного поиграть в футбол. Героем гостей стал Энтони Лосано, оформивший хет-трик. Сперва гондурасец расстрелял дальний угол после подачи Алекса, затем Пау Торрес после углового счет сравнял, но вскоре последовали еще два укола от форварда одного из андердогов чемпионата. Казалось, что команда Унаи Эмери потерпит сенсационное поражение на родном Эстадио де ла Серамика, но в концовке свое слово молвил новичок Булайе Диа. Сенегалец замкнул прострел от Сержа Орье (помните такого?), а на пятой (!) добавленной минуте сделал отменную скидку на ход Арне Данжума. Да уж, весьма миролюбивые ребята у действующего победителя Лиги Европы – 6 ничьих в десяти турах!

- Севилья увезла лишь ничью с Мальорки (1:1). Антонио Хосабед распечатал ворота андалусцев уже на 22 минуте, а защита "нервионцев" сыграла далеко не самым лучшим образом. Сначала позволила пройти передаче между линиями на Амата Ндиайе, затем Жуль Кунде не сумел выбить мяч из штрафной куда подальше, Яссин Буну также застрял в полупозиции, так что полузащитнику хозяев создали весьма курортные условия для взятия ворот. Команда Хулена Лопетеги долгое время билась головой о стену, но в середине второго тайма таки добилась своего. Эрик Ламела забил очередной потрясающий гол, который пополнил и без того богатую коллекцию аргентинца (надеемся, гол "рабоной" в ворота АЕЛа в Лиге Европы за Тоттенхэм еще не успел затеряться в недрах вашего разума?).

- Бетис разбил Валенсию (4:1). Не сказать, что левантийцы наиграли на столь уничижительный счет, но кто им доктор? "Огурцы" могли снимать с повести дня вопрос о победителе еще в первом тайме, помимо дубля Борхи Иглесиаса у них было попадание в каркас, но вместо этого позволили "летучим мышам" отыграться (Габриэль Паулиста пропихнул мяч в ворота). Тем не менее хозяев это нисколько не обескуражило, и они нанесли парням Хосе Бордаласа еще две пощечины после перерыва.

- Реал Сосьедад увез тяжелейшую победу из Галисии. Обильный ливень, начавшийся во втором тайме, немного мешал командам играть в футбол, однако погодные условия не смутили "чури-урдин", забивших усилиями Александра Исака (добил мяч в пустые ворота после сейва вратаря) и Арица Элустондо (головой замкнул подачу Микеля Мерино со штрафного). Но главное не это, а сумасшедшая игра в рамке ворот австралийца Мэтью Райана, на счету которого оказалось сразу шесть сэйвов, причем один другого краше. Да что мы тут распыляемся, лучше сами посмотрите все спасения ниже (см. стена тура).

- Настоящая драма развернулась в поединке Гранады и Хетафе. Энес Унал открыл счет на 36 минуте и казалось, что подмадридцы наконец-то добудут первую победу в этом сезоне, но будто сама Вселенная не хочет того, чтобы дерзкий и самобытный коллектив удержался в Примере. Если в эпизоде с пенальти, который бездарным ударом в молоко в стиле Серхио Рамоса с Баварией, запорол колумбиец Луис Суарес, то вот Хорхе Молина свой бывший клуб не пощадил, сравняв счет на последних секундах седьмой (!) компенсированной ко второму тайму минуте (эх, оборона Хетафе, как можно было пустить такой мяч в ближний в эндшпиле?!). Ну, хотя бы не праздновал, хоть какая-то отрада для поклонников "городских". Правда, весьма и весьма слабое утешение.

Интересные факты:

- Эспаньол впервые в XXI веке не сумел обыграть Атлетик из Бильбао в четырех матчах кряду.

- Рауль де Томас стал первым игроком Эспаньола в этом столетии, выдавшем две забивные серии по четыре игры кряду в одном календарном году – январь/февраль и октябрь 2021 года.

- 80% своих голов Алавес забил после стандартных положений (4/5, два с пенальти и два после угловых).

- Энтони Лосано стал первым игроком из Гондураса после Хосе Фигероа (встреча с Реалом из Мурсии в 1984 году), оформившим дубль в рамках Ла Лиги. Кроме того, Лосано стал всего лишь вторым игроком в истории Кадиса после Магико Гонсалеса, оформлявшего хет-трик в Примере.

- В 35 лет и 259 дней Радамель Фалькао превзошел Луиса Суареса (33 года и 288 дней) и стал самым возрастным игроком, который отличался четырьмя и более голами в своих первых шести играх за новый клуб Примеры.

- Мемфис Депай не реализовал свой первый одиннадцатиметровый удар с февраля 2019 года (тогда не забил Монако)! После этого голландцев 11 раз отличался с "точки" – 9 в составе Лиона и 2 в сине-гранатовой футболке.

- Барселона не может победить на выезде на протяжении четырех матчей кряду (2 ничьих и 2 поражения)! Помимо этого, каталонцы еще и не могут распечатать ворота соперников в трех выездных играх подряд. Первая подобная серия с февраля 2003 года!

- Санти Мина был вовлечен в десять голов Сельты в этом сезоне (4 гола и 3 передачи), что является его лучшим стартом в элитном дивизионе чемпионата Испании.

- У Хетафе всего лишь три очка после одиннадцати туров (ничья с Гранадой в 11 матчдэй). Последние коллективы у которых было два очка после десяти туров Ла Лиги по итогу понижались в классе – Саламанка (1980/81, 2 очка), Спортинг Хихон (1997/98, 1 очко) и Леванте (2007/08, 1 очко).

Лучший гол 11 тура:

Классная контратака Кадиса, завершившаяся голом Энтони Лосано

Радамель Фалькао

Эрик Ламела и его чумовой мяч Мальорке

Стена тура:

Мэтью Райан (Реал Сосьедад, посмотрите, что вытворял экс-вратарь Брайтона во встрече с Сельтой)

Символическая сборная 11 тура:

Райан (Реал Сосьедад) — Видаль (Осасуна), Элустондо (Реал Сосьедад), Пеццелла (Бетис), Лекуэ (Атлетик Бильбао) — Санчес (Мальорка), Мерино (Реал Сосьедад), Барди (Леванте), Лосано (Кадис) — Иглесиас (Бетис), Фалькао (Райо Вальекано)

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Роман Котляр, Football.ua