Испания

Испанский тренер в случае назначения на пост тренера нуждается в усилении атаки.

Хави Эрнандес, вероятно, возглавит Барселону уже в скором времени, но испанца не полностью устраивает состав команды.

Как сообщает издание Sport.es, испанский тренер желает видеть в своем распоряжении вингера Баварии Кингсли Комана.

В прошлом сезоне 24-летний футболист провел 39 матчей, в которых отметился восемью голами и пятнадцатью результативными передачами.

Напомним, что ранее Кингсли Коман, перенесший операцию на сердце, вернулся к тренировкам с Баварией.