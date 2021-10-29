Испания

Специалист сослался на большой опыт бывшего подопечного.

Главный тренер Манчестер Сити и бывший наставник Барселоны Пеп Гвардиола заявил, что Хави готов встать у руля "сине-гранатовых" и прокомментировал увольнение Рональда Кумана.

"Мы с Куманом уверены, что зависим от результатов и работаем ради них. Без должных результатов никто не останется работать, ни Куман, ни Пеп. Рональд Куман — мой друг, я желаю ему всего наилучшего, мы сможем скоро обсудить последние новости.

Что касается Хави, то я не знаю, что произойдет. Если его назначат, то я не сомневаюсь, что он готов к этой работе. Хави отлично понимает футбол, у него есть страсть, и я практически уверен, что сейчас у него опыта больше, чем у меня, когда я возглавил Барселону", — сказал Гвардиола.

Ранее президент Барселоны Жоан Лапорта ответил на слухи о возможном приходе Хави на пост наставника.

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