Испания

Французский нападающий пропустит поединок чемпионата Испании.

Реал в рамках поединка двенадцатого тура элитного дивизиона чемпионата Испании сыграет против Эльче.

Карло Анчелотти не сможет рассчитывать сразу на несколько игроков, которые не попали в заявку. Речь идет о Кариме Бензема, Гарете Бэйле, Федерико Вальверде и Дани Себальосе.

Отметим, что в строй вернулся Лука Модрич, который пропускал поединок против Осасуны.

Напомним, что матч Реал — Эльче состоится в субботу, 30 октября, в 15:00. Следите за событиями матча на Football.ua.