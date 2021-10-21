Испания

Итальянец поделился мнением о выступлениях форварда.

Главный тренер Реала Карло Анчелотти прокомментировал игру нападающего Карима Бензема и его шансы на получение Золотого мяча.

"Бензема стал проявлять больше лидерских качеств и на поле, и вне поля. Он чувствует себя важным игроком. Это абсолютная правда, нам повезло иметь в составе игрока с такими качествами, который демонстрирует настоящее лидерство, на собственном примере, а не только на словах.

Не знаю, получил ли он Золотой мяч. Это зависит не от него, а от нас. Это зависит от того, как его оценивают другие люди. Думаю, он заслуживает награду своими выступлениями в прошлом сезоне и игрой в этом сезоне", – приводит слова Анчелотти издание AS.

В текущем сезоне 33-летний игрок провел 11 матчей в футболке "сливочных", забив 11 голов и совершив 8 ассистов.

Ранее сообщалось, что Бензема может получить 10 месяцев тюрьмы условно.