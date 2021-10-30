Испания

Нигерийский форвард повредился на тренировке.

Нападающий Наполи Виктор Осимхен пропустит матч с Салернитаной из-за проблем со здоровьем, сообщает пресс-служба неаполитанского клуба.

Нигерийский форвард получил мышечное повреждение на сегодняшней тренировке партенопейцев. Футболист не отправится с командой на выездную встречу и будет проходить процесс восстановления.

В текущем сезоне 22-летний игрок провел 12 поединков в футболке "адзурри", отличившись девятью голами и двумя ассистами.

Матч Салернитана – Наполи в 11-м туре Серии А состоится в воскресенье, 31 октября, и начнется в 19:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Осимхен попал в сферу интересов Баварии.