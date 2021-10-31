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Барселона - Алавес, getty images
31 октября 2021, 00:59
Барселона в рамках поединка двенадцатого тура чемпионата Испании принимала на своем поле Алавес и сыграла вничью со счетом 1:1.
"Сине-гранатовые" вышли вперед благодаря голу Мемфиса Депая в начале второго тайма, однако Риоха быстро восстановил паритет.
З оставшееся время команды так и не смогли отметиться забитыми голами.
Обзор матча:
Барселона 1-1 Алавес
Голы: Депай, 47 - Риоха, 52.
Барселона: Тер Штеген — Мингеса (Эззалзули, 81) Пике (Ленгле, 70), Гарсия, Альба — Нико (Бальде, 81) Бускетс, Гави (Пуч, 71) — Дест, Депай, Агуэро (Коутиньо, 41).
Алавес: Сивера — Наварро (Агиррегарибия, 20) Лагуардия, Лежен, Дуарте — Мойя (Гарсия, 80), Ндиайе, Понс (Томас Пина, 62) — Мендес (Пельистри, 62) Риоха, Хоселу (Силла, 80).
Предупреждения: — Сивера, Дуарте.