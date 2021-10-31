Барселона в рамках поединка двенадцатого тура чемпионата Испании принимала на своем поле Алавес и сыграла вничью со счетом 1:1.

"Сине-гранатовые" вышли вперед благодаря голу Мемфиса Депая в начале второго тайма, однако Риоха быстро восстановил паритет. 

З оставшееся время команды так и не смогли отметиться забитыми голами. 

Обзор матча:

Барселона 1-1 Алавес 
Голы: Депай, 47 - Риоха, 52. 

Барселона: Тер Штеген — Мингеса (Эззалзули, 81) Пике (Ленгле, 70), Гарсия, Альба — Нико (Бальде, 81) Бускетс, Гави (Пуч, 71) — Дест, Депай, Агуэро (Коутиньо, 41).  

Алавес: Сивера — Наварро (Агиррегарибия, 20) Лагуардия, Лежен, Дуарте — Мойя (Гарсия, 80), Ндиайе, Понс (Томас Пина, 62) — Мендес (Пельистри, 62) Риоха, Хоселу (Силла, 80). 

Предупреждения: — Сивера, Дуарте. 